MN24 – Castillejo verso l’addio: il Valencia fa sul serio

Samu Castillejo verso la Spagna, in particolar modo il Valencia. A giorni si può chiudere. Lo spagnolo…

Samu Castillejo non ha trovato l’accordo con la Sampdoria e ora viaggia verso la Spagna. Il Valencia avrebbe accelerato i tempi e si sarebbe piazzata in pole per avere lo spagnolo del Milan in questa sessione di mercato invernale.

Come quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, l’operazione potrebbe concludersi entro fine mese.