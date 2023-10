MN24 – Borussia Dortmund Milan, gialloneri in campo per la rifinitura – VIDEO

Borussia Dortmund Milan, gialloneri in campo per la rifinitura in vista della sfida di Champions League: i dettagli

(Daniele Grassini inviato a Dortmund) – Il Borussia Dortmund, in questi minuti, è sceso in campo per l’allenamento di rifinitura in vista del match di Champions League contro il Milan.

#BorussiaDortmund in campo per l'allenamento di rifinitura in vista del match di Champions contro il #Milan pic.twitter.com/CY0GxogAob — Milan News 24 (@Milannews24_com) October 3, 2023

Il fischio d’inizio è in programma domani mercoledì 4 ottobre alle ore 21.