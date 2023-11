Continua la preparazione del Milan in vista del match contro la Fiorentina. Sospiro per Thiaw dopo l’allenamento di oggi

ieri il difensore aveva svolto un lavoro per metà a parte causa postumi influenzali. Oggi come raccolto dalla nostra redazione ha svolto tutta la sessione in gruppo.