Mirkovic SICURO: «Paragono Pavlovic a Chiellini, ma ha qualcosa pure di Stam e Vidic». Le dichiarazioni dell’ex difensore

Mirkovic, ex difensore di Juve e Atalanta, a Tuttosport ha svelato a chi paragona Pavlovic, rivelazione del Milan in questo inizio di stagione. Queste le dichiarazioni dell’allenatore che per primo ha puntato sul serbo ai tempi del Partizan Belgrado.

LE DICHIARAZIONI – «Lui è un mancino, per questo mi verrebbe da dire Chiellini. Ha però qualcosa pure di Stam e Vidic. E’ un mix di gente forte, ecco».