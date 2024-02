Miranda Milan, non finisce qui: superato questo top club, si punta a chiudere. ULTIME

Miranda Milan, non finisce qui: superato questo top club, si punta a chiudere in vista della prossima estate. ULTIME

Non è ancora detta l’ultima parola per Juan Miranda, terzino in scadenza di contratto con il Betis che inizialmente sembrava a un passo dal calciomercato Milan e in un secondo momento invece più lontano.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i rossoneri sarebbero in vantaggio sullo spagnolo e puntano a chiudere questo affare. Occhio però alla concorrenza del Borussia Dortmund, che potrebbe inserirsi nei prossimi mesi e operare un clamoroso controsorpasso.