Miranda Milan, Pellegrini avvisa i rossoneri: «Nessuna offerta per lui»

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Miranda. Pellegrini in conferenza stampa ha detto la sua sul futuro del giocatore

Porte chiuse. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Miranda. Pellegrini in conferenza stampa ha detto la sua sul futuro del giocatore:

«Miranda sarà ceduto? Non è una domanda a cui posso rispondere. Per quanto ne so, non c’è nessuna offerta per Miranda e ha un contratto fino a giugno. Non so cosa potrebbe succedere dopo»