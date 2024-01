Miranda Milan, ore roventi! Club al lavoro per anticiparne l’arrivo

Miranda Milan, ore roventi! Il club rossonero è ora al lavoro per anticipare a gennaio l’arrivo del laterale spagnolo

Sono ore molto importante sul fronte Juan Miranda. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il Milan è al lavoro per provare ad anticipare il suo arrivo già in questa finestra di mercato.

L’operazione però non è semplice: il Betis chiede un indennizzo di 3-4 milioni di euro per lasciar partire subito il laterale spagnolo. A queste condizioni il Milan preferisce attendere.