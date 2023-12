Miranda Milan, clamoroso: questa big di Serie A è pronta a inserirsi per gennaio! Le ultimissime sullo spagnolo

Un nuovo imprevisto nella corsa del Milan a Juan Miranda, terzino sinistro di proprietà del Betis e in scadenza con il club spagnolo al termine di questa stagione.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche il Napoli si sarebbe inserito nella corsa al giocatore. I campioni d’Italia starebbero pensando a lui come rinforzo a gennaio per la fascia sinistra, che ha già perso in queste settimane Mario Rui e Olivera. Rossoneri avvisati.