Mirabelli: «Lotta Champions, chi resta fuori avrà un grande problema»

Intervenuto su Radio Sportiva, l’ex ds rossonero Massimiliano Mirabelli, ha fatto il punto sulla lotta Champions che sfocerà nel big match di domenica tra Milan e Juventus:

«Lotta Champions bellissima, chi resterà fuori dovrà fare i conti con i mancati introiti e può essere un problema per costruire le prossime annate. Rinnovo Donnarumma? Tempi assurdi, è come doverlo riacquistare. Non so se andrà alla Juventus, di sicuro dovesse andarsene sarebbe una grande perdita per il Milan. Gigio è un professionista e lo sarà fino alla fine».