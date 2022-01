Minoliti: «Il Milan è la squadra più sfigata della Serie A»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nino Minoliti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, dalle colonne della rosea ha commentato la situazione in casa Milan

«Fate, ma fate presto», verrebbe da dire citando, in tutt’altro contesto, il Napoleone III dei tempi risorgimentali. Ma la realtà è proprio questa: l’incidente capitato a Fikayo Tomori, oltre a proiettare il Milan al primo posto nella classifica di “squadra più sfigata della Serie A”, impone un intervento rapidissimo della società. Il centrale starà via circa un mese, saltando le partite con la Juve (23 gennaio), l’Inter (6 febbraio) e il quarto di Coppa Italia (9 febbraio): se il club vuole rimediare concretamente alla sua assenza, occorre che trovi in fretta un sostituto in grado di andare in campo appena sceso dall’aereo, come fece Mark van Bommel nel gennaio 2011, rivelandosi poi decisivo nell’ultimo scudetto rossonero. O il Milan ci riesce, oppure tanto vale che aspetti Tomori e si arrangi come può. Perché molto, se non tutto, si deciderà proprio nel prossimo mese. E allora…»