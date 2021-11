Mino Raiola e il tema agenti: padroni del mercato ma...

La guerra tra procuratori e FIFA prosegue senza sosta: da Raiola una nuova bordata e un capolavoro di vittimismo

Mino Raiola è ineluttabilmente considerato tra gli agenti più capaci e competenti del panorama internazionale. E senza timore di smentita tra i più influenti, cioè in quella ristretta cerchia in grado di indirizzare pesantemente il calciomercato.

La battaglia in questione resta quella con la FIFA che per bocca di Infantino disse nei mesi scorsi: «Nell’anno precedente al Covid, sono stati spesi 7 miliardi di dollari per i trasferimenti. Di questi, 700 milioni sono andati in commissioni agli agenti e 70 ai club che hanno formato i calciatori». Un modo come un altro per sottolineare una sperequazione intollerabile.

