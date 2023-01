Milinkovic Savic a Mediaset: «Siamo sulla strada giusta»

Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare il successo sul Bologna in Coppa Italia

«Non prendere gol da due partite è una bella cosa, siamo sulla strada giusta e dobbiamo mantenere questa mentalità»

Il gesto di stizza dopo l’occasione fallita?

«Quando sbagli un gol non pensi tanto, sei dispiaciuto. Lo tengo per la prossima volta, spero di fare gol così con me la prenderò con il palo»