Milenkovic lascerà la Fiorentina: Milan e altri due club su di lui

Milenkovic lascerà la Fiorentina sicuramente nel 2022: ora Commisso dovrà abbassare le proprie pretese. Milan e Inter allerta

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Nikola Milenkovic ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2022. Un motivo in più per Milan e Inter di cercare l’assalto la prossima estate al centrale Viola.

Commisso, che per lui ha sempre chiesto non meno di 40 milioni di euro, tra qualche mese sarà costretto ad abbassare le proprie pretese o perderà il giocatore a parametro zero il prossimo anno.