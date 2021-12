Milanello report: tattica e possesso nel programma odierno

Dopo i due giorni di riposo concessi dal Mister la squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per iniziare la preparazione in vista…

Dopo i due giorni di riposo concessi dal Mister la squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per iniziare la preparazione in vista del prossimo incontro di campionato, Milan-Napoli di domenica 19 dicembre. Presenti a Milanello per seguire l’allenamento Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Dopo aver svolto l’attivazione muscolare in palestra, la squadra si è spostata sul campo rialzato per proseguire la fase di riscaldamento con alcuni esercizi a secco e una serie di torelli a tema. Terminata la prima parte, via alle esercitazioni sul possesso prima e successivamente alla fase tattica del programma odierno. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.