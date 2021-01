Milanello, primo allenamento dell’anno per il Milan. Castillejo e Kjaer sulla via del recupero

Primo allenamento dell’anno per il Milan con Maldini e Massara a bordocampo a seguire la squadra che si prepara per la sfida del Vigorito contro il Benevento. Castillejo sulla via del recupero, ma il test decisivo sarà domani.

Un’altrana notizia per Stefano Pioli che oltre allo spagnolo in settimana ha rivisto allenarsi in gruppo anche Simon Kjaer.