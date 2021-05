Milanello, le immagini dell’allenamento odierno – FOTO

Sono ripresi oggi gli allenamenti a Milanello dopo il giorno di pausa: ecco le immagini della seduta condotta da mister Pioli

Sono ripresi oggi gli allenamenti a Milanello, dopo il giorno di pausa concesso ieri da mister Stefano Pioli.

I rossoneri al lavoro per preparare il match in programma domenica contro l’Atalanta, valido per l’ultima giornata di campionato e decisivo per la corsa Champions. Tramite i propri profili social, il Milan ha pubblicato alcuni scatti della seduta odierna.