Milanello: il report dell’allenamento rossonero di questa mattina

Milanello: seduta intensa dei rossoneri in vista del match di sabato 1 maggio contro il Benevento, ecco il report completo

Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno in preparazione del prossimo incontro che vedrà i rossoneri affrontare il Benevento sabato 1° maggio a San Siro alle ore 20.45; presenti presso il centro sportivo per assistere agli allenamenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Squadra in campo, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove ha iniziato l’attivazione muscolare con una serie di torelli a tema seguiti da alcune esercitazioni aerobiche. Finito il riscaldamento la squadra è stata divisa in due gruppi: i titolari dello scorso lunedì hanno proseguito nel lavoro aerobico e tecnico mentre gli altri componenti della rosa hanno disputato una partitella di allenamento con la formazione Primavera: Tătăruşanu, Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Dalot, Meïte, Tonali, Castillejo, Díaz, Krunić, Ibrahimović.

GIOVEDÌ 29 APRILE

Il programma di domani, giovedì 29 aprile, prevede ancora un solo allenamento al mattino.