Milanello, i rossoneri riprendono con la partitella: le immagini – VIDEO

Giornata di alti e bassi quella che ha visto il Milan riprendere con gli allenamenti collettivi ma anche l’infortunio accorso a Ibra

Il Milan anche oggi ha disputato allenamenti collettivi in quel di Milanello e, come sabato scorso, ha disputato una partitella in famiglia con l’intera rosa a disposizione. Purtroppo però al termine della sessione odierna Zlatan Ibrahimovic ha riscontrato un problema al polpaccio che verrà valutato nelle prossime ore.

Ecco le immagine della seduta odierna del Milan nel centro sportivo di Carnago sotto lo sguardo di Stefano Pioli.