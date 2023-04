Milan, Yonghong Li torna alla carica contro Elliott: le ultime

L’ex proprietario del Milan Yonghong Li riapre la causa intentata contro il fondo Elliott. Gli ultimi aggiornamenti

È guerra aperta tra gli ex proprietari del Milan. Come riporta Tuttosport, è ripartito l’iter della causa di Yonghong Li contro Elliott. Gli avvocati del fondo americano presenteranno a fine maggio una nuova memoria difensiva.

L’ex patron cinese del club lamenta il fatto di non aver ricevuto soldi dal passaggio di proprietà del Milan avvenuto nel 2018. Secondo questa tesi, il Milan al momento dell’esercizio del pegno non poteva valere zero euro.