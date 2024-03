Milan vincente e convincente: i TRE aspetti che fanno guardare con ottimismo al finale di stagione

Milan vincente e convincente: i TRE aspetti che permettono di guardare con ottimismo a questo finale di stagione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto una panoramica sul momento in casa Milan dopo la bella vittoria al Bentegodi contro il Verona. Ci sono tre aspetti che permettono di guardare con ottimismo a questo finale di stagione.

Nelle ultime cinque uscite il Milan ha ottenuto altrettante vittorie, segno che la squadra ha trovato la via. Ieri, poi, sono state superate le 5000 reti, altro segnale che la squadra va facilmente in gol. Per ultimo, tra Europa e Serie A sembra essersi creata una miscela che convince.