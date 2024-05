Milan Cagliari, dal secondo posto alla Supercoppa Italiana: TUTTI i motivi d’interesse dietro la sfida di San Siro

Milan-Cagliari, dalla caccia al secondo posto alla qualificazione alla Supercoppa Italiana: ecco perchè non sarà una gara qualunque

Il Milan che si appresta ad affrontare questa sera il Cagliari a San Siro scenderà in campo con un imperativo categorico: tornare alla vittoria dopo un mese di astinenza (l’ultima vittoria risale al 6 aprile contro il Lecce a San Siro).

Il clima in casa rossonera non è dei migliori: l’eliminazione dall’Europa League nei quarti di finale per mano della Roma e il sesto derby consecutivo perso, con l’aggravante dello scudetto matematicamente vinto dai cugini nerazzurri proprio nella stracittadina, hanno di fatto chiuso l’esperienza di Pioli sulla panchina del Milan. Il tecnico lascerà a fine stagione nonostante l’anno di contratto rimanente e questo clima da rompete le righe si è intravisto soprattutto nell’ultima gara casalinga contro il Genoa, pareggiata 3-3 nel finale.

La matematica qualificazione alla prossima Champions ha mitigato solo in minima parte le delusioni dell’ultimo mese eppure l’ex Inter ci tiene a finire al meglio la sua ultima stagione a Milanello. Milan-Cagliari non è dunque una partita banale e non solo per l’obiettivo salvezza degli ospiti o per l’annunciata rivoluzione tecnica del Diavolo (Leao e Theo Hernandez verso la panchina) ma anche per due obiettivi sportivi ancora sul tavolo per i padroni di casa.

A Giroud e compagni mancano infatti due punti per la matematica qualificazione alla prossima edizione della Supercoppa Italiana: vincere stasera permetterebbe al Milan di raggiungere Inter, Juve e Atalanta in quella che rappresenterà una competizione da provare a vincere nella prossima stagione. Inoltre finire al secondo posto darebbe comunque lustro ulteriore al lavoro di Pioli che in 5 anni collezionerebbe uno scudetto e due secondi posti, risultati che a Milanello non si vedevano da anni, almeno in maniera continuativa. Le ultime tre partite dunque per finire nel migliore dei modi una stagione dolceamara: si parte da Milan-Cagliari.