Milan vincitrice della Champions League? Ecco le quote

Per i bookmakers il Milan riuscirà a vincere la Champions League? Ecco le quote sui rossoneri e le altre squadre

Con la fine del Mondiale in Qatar 2022, che ha visto l’Argentina di Lionel Messi trionfare, finalmente ripartono i campionati e le coppe internazionali. Proprio i grandi tornei della UEFA sono sotto la lente di ingrandimento dei tifosi e dei bookmakers, che non vedono l’ora di scoprire chi sarà ad alzare l’Europa League, Conference e, soprattutto, la Champions League.

La Coppa dalle grandi orecchie quest'anno può vantare un roster di pretendenti di tutto rispetto, con il Manchester City favorito per la vittoria finale. Come sempre sarà il campo a parlare, anche se i bookmakers e i siti di scommesse hanno provato a dire la loro su come andrà a finire.

Champions League 2023, City favorito, quote del Milan in leggero calo

Si ritorna in campo dopo la sosta per il Mondiale e lo si fa con un calendario ricco di appuntamenti che potrebbe influenzare molto l’andamento della stagione. Gli occhi sono puntati sulla Champions League 2022-23, pronta a regalare forti emozioni, viste le sorprese ai gironi, con fuori Juventus e Barcellona, due club abituati a lottare per la Coppa dalle grandi orecchie.

Con l’eliminazione dei bianconeri di Max Allegri (caduti in Europa League), le uniche italiane rimaste in corsa sono Inter, Milan e Napoli. I partenopei fino a questo momento si sono dimostrati la vera rivelazione della competizione, conquistando un incredibile primo posto avanti al Liverpool, mentre nerazzurri e rossoneri sono arrivati secondi, rispettivamente dietro a Bayern Monaco e Chelsea. I ragazzi di Stefano Pioli, nonostante un buon girone e un’ottima prima parte di Serie A, sono considerati dagli esperti lontani dalla possibilità di conquistare la Champions League. Infatti se andiamo a guardare le quote finali, notiamo come ai rossoneri venga affidato un valore di 35.00, superiore rispetto a quello di Inter (25.00) e Napoli (12.00). C’è da dire che la quota è al ribasso e tutto dipenderà dal cammino che faranno nella fase a eliminazione.

Favorita la squadra di Pep Guardiola, il Manchester City, per la vittoria finale con 2.75. I campioni della Premier in Haaland hanno trovato un’arma in più per poter tentare l’assalto a una coppa che non è mai stata vinta nella sua storia. Ecco quindi che per il tecnico spagnolo l’occasione si fa ancora più ghiotta: non solo potrebbe vincere l’ennesima Champions della sua carriera, ma inserire il suo nome nella storia del club come primo allenatore a portarla in bacheca.

Subito dietro di loro ci sono Bayern Monaco (7.50), Liverpool (10.00), PSG (10.00) e Real Madrid (12.00). Quattro squadre pronte a tutto pur di alzare la coppa, in particolar modo i parigini. I campioni di Francia inseguono il trofeo da troppo tempo, chissà che quest’anno non sia l’anno buono, specialmente con un Mbappé deluso dalla sconfitta in finale di Coppa del Mondo contro l’Argentina del compagno Lionel Messi.