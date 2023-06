Milan, via Maldini e Massara: così cambia il mercato rossonero! Alcuni profili non rientrano nello schema di Cardinale

L’addio imminente di Maldini e Massara dal Milan cambia le carte in tavola. Alcuni nomi che sono stati accostati al Milan ora non sfumano: non sarebbero profili idonei a quello che richiede Gerry Cardinale. Tra questi, i nomi di Arnautovic e Berardi: per età e prezzo, non rientrano nei piani del proprietario rossonero.

Così come Milinkovic-Savic, il sogno di Pioli: non solo i 28 anni, ma anche la richiesta economica alta di Lotito. Nuovo profilo, invece, è quello di Marcus Thuram: il figlio d’arte era una pista abbandonata, ma ora potrebbe tornare di moda. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.