Milan Verona 1-1: l’incornata di Faraoni rimette la sfida in parità. Al momento la formazione gialloblù è a pari punti con lo Spezia

Il Verona approfitta della distrazione del Milan e al minuto 72 pareggia il match grazie alla rete di Faraoni.

Davide Faraoni’s goal AC Milan 1-1 Hellas Veronapic.twitter.com/R7x8jnIhIE — FootColic ⚽️ (@FootColic) June 4, 2023

Su rimessa laterale Calabria si lascia scavalcare dal pallone, Lazovic dal fondo mette in mezzo per Faraoni che di mestiere spinge Theo e mette il pallone in gol.