Milan, Valencia in forte pressing su Reina: pronto Begovic come secondo

Calciomercato Milan: il Valencia è in forte pressing per acquistare Pepe Reina. I rossoneri promuoverebbero Begovic come secondo

Il futuro di Pepe Reina è lontano dal Milan. Rientrato dai sei mesi di prestito all’Aston Villa, ora il portiere si prepara per un’altra avventura.

Come riportato infatti da Tuttosport, il Valencia è in forte pressing sullo spagnolo e un accordo potrebbe essere trovato a breve. Qualora la trattativa dovesse andare in porto, il Diavolo sarebbe pronto a riprendere e promuovere come secondo Asmir Begovic.