Milan Under 18: N’Gbesso non basta, con la Lazio un’altra sconfitta

Il Milan Under 18 cade al Centro Sportivo Vismara contro la Lazio con il risultato di 1-2. Non basta la rete di Enoch N’Gbesso

Il Milan Under 18 incappa in un’altra sconfitta. Al Centro Sportivo Vismara la squadra di Terni viene sconfitta dalla Lazio con il risultato di 1-2 in una gara valida per la 13° giornata del campionato U18 Serie A/B. Al vantaggio inziale di Enoch N’Gbesso risponde il gol di Ferrante prima della rete della beffa all’ultimo secondo di Riosa. I rossoneri scivolano al penultimo posto in classifica con 12 punti.

IL TABELLINO