Milan Under 17, comincia un campionato anomalo: l’esordio è positivo

Comincia bene il campionato del Milan Under 17. I ragazzi di mister Lantignotti vincono all’esordio contro la Cremonese

La migliore partenza possibile per il Milan Under 17. La stagione dei ragazzi di Mister Christian Lantignotti è ripartita, lo scorso weekend, con una bella vittoria sulla Cremonese. Al Vismara la partita si è conclusa sul 2-0 per i rossoneri, a segno con un gol per tempo: Leonardo Rossi ha aperto le marcature al 9′, mentre il subentrato Landry Boni ha chiuso i conti raddoppiando al 66′.

Un bel modo di ripartire in un campionato, quello degli Allievi Nazionali, che per questa stagione prevederà una formula anomala, diversa rispetto al passato: otto gironi da cinque squadre (oltre alla Cremonese, il Milan dovrà affrontare anche Cagliari, Inter e Monza) da cui solo la prima classificata accederà alla Fase Finale che metterà in palio il titolo di Campione d’Italia.