Milan, una grande iniziativa per cambiare il mondo ma c’è bisogno di tutti, nessuno escluso, perché ognuno di noi è parte del sistema

Milan, una grande iniziativa per cambiare il mondo ma c’è bisogno di tutti, nessuno escluso, perché ognuno di noi è parte del sistema. Gazzetta dello sport di questa mattina riporta ciò che è avvenuto ieri, ovvero la presentazione del manifesto anti-insulti.

MOVIMENTO MONDIALE- “Come parlare di sport e di calcio senza insultare- si legge a pag. 13- soprattutto sui social network, ormai sotto controllo e sotto accusa ovunque? I club in Premier League hanno silenziato i loro account per protesta, e Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, non poteva tenersi fuori da questa battaglia etica. Il Milan- prosegue il quotidiano- ha firmato il RespAct, manifesto per la comunicazione non ostile”.

GAZIDIS- «La famiglia rossonera ha 500 milioni di sostenitori nel mondo, vogliamo mettere al bando l’intolleranza. Vogliamo un ambiente sportivo più inclusivo, aperto e responsabile».