Milan, un successo a Bergamo per la Champions e per un record

Il Milan cerca un successo contro l’Atalanta per la Champions che varrebbe anche un record nel campionato italiano

Un successo questa sera per il Milan non significherebbe soltanto qualificazione in Champions League. La squadra di Pioli può entrare infatti nella storia del campionato italiano. I rossoneri possono stabilire un nuovo record assoluto di vittorie esterne in una stagione di Serie A: attualmente è a quota 15 (a fronte di un pareggio e due sconfitte), come l’Inter 2006/07.

A sottolineare l’ottimo rendimento lontano da San Siro è anche il dato sui gol subiti. Sono infatti 17 le reti in questo campionato fuori casa: in un campionato a 20 squadre, i rossoneri hanno fatto meglio solo nel 2004/05 (11) e nel 2010/11 (12).