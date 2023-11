Milan-Udinese, Tijjani Reijnders partirà ancora una volta titolare in mezzo al campo: l’olandese è il faro dei rossoneri

Tijjani Reijnders non lascia, anzi raddoppia. L’olandese sarà titolare in mezzo al campo anche questa sera in Milan-Udinese.

Nessun riposo per lui, vero e proprio faro del centrocampo di Stefano Pioli. L’obiettivo è il primo gol in rossonero.