Domenica a mezzogiorno il Milan affronterà l’Udinese cercando di rivendicherà la sconfitta dell’andata alla prima giornata

Domenica avrà luogo la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A e il Milan ospiterà l’Udinese a San Siro. L’andata alla Dacia Arena fu un disastro per i rossoneri dell’allora tecnico Giampaolo, che incapparono in una sconfittta di misura per 1-0.

Secondo i dati Opta questo sarà il 90esimo match tra l’Empoli due squadre dove per 39 volte ha vinto il Milan, in 33 occasione è terminato in pareggio e sole 17 volte ha visto vincere l’Udinese.