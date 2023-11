Pioli su Reijnders: «Non è in calo ma può migliorare queste due cose»

Pioli su Reijnders: «Non è in fase calante ma può migliorare queste due cose». Le parole dell’allenatore sul centrocampista

L’allenatore del Milan Pioli ha analizzato le ultime partite del centrocampista rossonero Reijnders. Queste le sue parole in conferenza stampa.

REIJNDERS -«Non è in calo, certo è che nella fase finale sia come assist che come finalizzazione può migliorare»

