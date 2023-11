Milan Udinese, Pioli fa il punto sugli infortunati: la decisione su Loftus-Cheek e Pulisic dopo le parole in conferenza

L’allenatore del Milan Pioli ha presentato in conferenza stampa il match di Serie A contro l’Udinese. Ecco le sue parole sulla questione infortunati.

INFORTUNATI– «Loftus è pronto per domani, Pulisic in via precauzionale non ci sarà domani sarà a disposizione martedì così come Chukwueze e Kjaer».

LEGGI TUTTE LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA DI PIOLI