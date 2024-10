Milan Udinese, Fonseca su Okafor: «Domani titolare? Posso dirvi questo», poi su Musah

Milan Udinese, le parole del mister in conferenza stampa in vista del match di campionato. L’annuncio su Okafor e Musah

Paulo Fonseca, oggi pomeriggio, ha tenuto la conferenza stampa di presentazione della sfida del suo Milan contro l’Udinese. Di seguito un piccolo estratto dove parla del possibile impiego di Musah e Okafor.

MUSAH E OKAFOR – «Musah può giocare in diverse posizioni, è una fortuna ma in questo momento non può giocare esterno. Non ce lo vedo. Okafor può giocare domani, è una possibilità ma devo ancora decidere».