Milan Udinese, Gazzetta: «Rigore Calabria, Soppy entra in ritardo»

La moviola di Milan Udinese secondo la Gazzetta dello Sport. Il commento all’episodio del rigore concesso a Davide Calabria

«È il 7’ p.t., respinta in mezzo all’area di Silvestri, Calabria piomba primo sul pallone “sbucciandolo” sulla parte superiore ed ecco che, in rincorsa, arriva Soppy che travolge il milanista con (pure) la gamba di richiamo: non importa la qualità della giocata di Calabria ma l’intervento in ritardo del difendente friulano che finisce per calciare con imprudenza il milanista. Marinelli inizialmente non decreta ma Mazzoleni (“Il Var verrà usato di più” ha detto Rocchi) corregge.»