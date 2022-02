Milan Udinese, attenzione a Becao: contro i rossoneri è infallibile

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Manca poco al fischio d’inizio della partita di campionato tra Milan e Udinese, i rossoneri dovranno fare particolare attenzione a Rodrigo Becao. Come riporta il sito della Lega Serie A:

«Rodrigo Becão è il giocatore di movimento dell’Udinese rimasto in campo per più minuti nella

Serie A TIM in corso (1965) – il difensore bianconero ha segnato due gol nel massimo campionato, entrambi contro il Milan: al suo esordio nella competizione nell’agosto 2019 e nel marzo 2021 al Meazza».