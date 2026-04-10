Milan Udinese, il programma di Allegri: tra allenamento e ritiro, le scelte del mister

Milan Udinese, mister Massimiliano Allegri ha deciso come far avvicinare la squadra al match in programma domani alle 18:00

Mister Massimiliano Allegri ieri sera era presente al Forum per assistere al match tra l’Olimpia Milano e il Bayern Monaco. La compagine tedesca ha avuto la meglio sui meneghini sotto gli occhi attenti del tecnico toscano.

Archiviata la brevissima parentesi cestistica Max dovrà concentrarsi su Milan-Udinese, match in programma domani alle ore 18:00 in uno Stadio San Siro tutto esaurito. L’allenatore ex Juventus ha deciso come far avvicinare la squadra alla sfida.

Oggi pomeriggio al centro sportivo di Milanello andrà in scena una seduta di allenamento. A seguire tutti insieme in ritiro, l’obiettivo è quello di tornare subito alla vittoria per non mettere in discussione il discorso Champions League. Inoltre oggi alle ore 12:00 Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa.

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