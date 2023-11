Milan Udinese, retroscena da Milanello: ecco cosa è successo il giorno dopo la partita

Milan Udinese, spunta il retroscena da Milanello: ecco che cosa è successo il giorno dopo la sconfitta di San Siro

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato qualche retroscena sull’allenamento di ieri a Milanello all’indomani della sconfitta casalinga contro l’Udinese.

La squadra ieri si è ritrovata per il classico allenamento di scarico, con una sessione video e l’idea, condivisa nei dialoghi che sono andati in scena, che tutti siano chiamati a dare di più. Furlani e Moncada non sono saliti a Milanello, come avrebbero fatto quasi tutti i dirigenti italiani: il Milan ha deciso in estate che Pioli sarebbe stato il riferimento al centro sportivo e prosegue su questa linea.