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Milan Udinese, Allegri pensa al tridente: provata la punta centrale. C’è un favorito

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2 giorni ago

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Milan Udinese – Massimiliano Allegri ha provato il tridente in vista del prossimo turno. Chi sono i tre favoriti?

Dopo tante discussioni e polemiche, Massimiliano Allegri potrebbe definitivamente provare dall’inizio il 4-3-3, il tridente tanto richiesto da alcuni tifosi milanisti e non solo.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il tecnico toscano avrebbe provato nella giornata di oggi l’attacco a 3. I favoriti per le fasce sono Rafael Leao a sinistra e Christian Pulisic a destra, che tornerebbero nel loro ruolo originale. Il dubbio grande è sulla punta centrale.

Fullkrug, Gimenez, Nkunku: chi giocherà come punta centrale?

Nel ruolo di centravanti si sono alternati nel corso dell’allenamento Niclas Fullkrug e Santiago Gimenez. Il favorito al momento è il ‘Bebote’ per partire dall’inizio nel match di San Siro. Adesso non resta che attendere ulteriori indicazioni per capire se giocherà effettivamente con il 4-3-3.

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