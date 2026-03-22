Milan Torino, il rigore fa infuriare Allegri: «Io ci provo a stare calmo, ma…». Il retroscena da bordo campo

Milan Torino – Rigore per la mano di Pavlovic sul volto di Simeone, Massimiliano Allegri reagisce così a bordo campo

Nel primo tempo di Milan-Torino c’è stata una grande sofferenza dei rossoneri, con una frazione di gioco che si è chiusa sull’1-1. Ad inizio ripresa la squadra di Allegri è entrata benissimo in campo trovando 2-1 e 3-1 nel giro di pochi minuti.

All’83° però arriva l’episodio che riapre la partita e fa infuriare l’allenatore toscano! Il calcio di rigore assegnato ai granata per la mano sul volto di Simeone da parte di Pavlovic. Una decisione, quella di Fourneau, che al momento ha scatenato la furia di Allegri verso il quarto uomo Doveri.

ALLEGRI A DOVERI – «Io ci provo a stare calmo, ma così mi fate passare la voglia, io smetto di allenare».

Nel post partita il tecnico ha poi chiarito che si è fatto trascinare dal momento e sembrerebbe aver accettato tutto sommato la decisione dell’arbitro.

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