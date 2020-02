Milan-Torino LIVE: risultato, tabellino e cronaca testuale

Milan-Torino live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della ventiquattresima gara di Serie A

Milan-Torino: ventiquattresimo match per i rossoneri, il sedicesimo sotto la gestione Pioli. Dopo la brutta sconfitta contro l’Inter nel derby e la beffa di Coppa Italia subita all’ultimo minuto dalla Juventus, ora i rossoneri dovranno riprendere immediatamente a macinare punti. Romagnoli e compagni non dovranno ripartire da zero, anzi, le prestazioni contro le prime due squadre della classifica sono state per larghi tratti ottime e proprio da queste il Milan dovrà riprendere. Milan-Torino live: a San Siro arrivano i granata che non vincono in campionato dal 12 gennaio.

Milan-Torino, cronaca testuale

Milan-Torino, formazioni ufficiali

Milan-Torino, ultime e probabili formazioni

MILAN – Pioli conferma quasi in blocco lo stesso 11 che è sceso in campo in Coppa Italia contro la Juventus. L’unico assente sarà Calhanoglu, che ha dato forfait in extremis per un problema fisico. Al suo posto ci sarà probabilmente Paquetà. Confermato quindi Calabria sulla fascia destra della difesa e Kjaer al fianco di Romagnoli. Interni di centrocampo Kessie e Bennacer, mentre sulle fasce ci saranno Castillejo e Rebic. Davanti Calhanoglu giocherà alle spalle di Ibrahimovic.

TORINO – 3-5-2 per gli uomini di Longo. Retroguardia a tre composta da Bremer, Nkoulou e Lyanco. Esterni tutta fascia De Silvestri e Ansaldi, mentre nel cuore del centrocampo agiranno Lukic, Rincon e Baselli. Quest’ultimo è leggermente favorito su Berenguer. Coppia d’attacco formata da Verdi e Belotti.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Paquetà; Ibrahimovic. All.: Pioli

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. All.: Longo

Milan-Torino live, i precedenti con Fabbri

Milan-Torino, arbitrerà Michael Fabbri. Giorgio Schenone e Giovanni Baccini saranno i guardalinee, Paolo Valeri invece sarà al Var. l’AIA ttraverso il proprio sito ufficiale, reso noto le designazioni arbitrali del turno numero 24 del campionato di Serie A.