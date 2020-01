Milan-Torino highlights LIVE: 1-1, Bremer pareggia i conti al 34’

Milan-Torino highlights e gol del match: vivi tutte le più importanti azioni dei quarti di finale di Coppa Italia dei rossoneri. Segui la diretta del match tra Milan-Torino.

Inzia il secondo tempo sul risultato di 1-1

34’ GOL del Torino: Bremer viene servito in area di rigore rossonera, dopo essersi fatto tutto il campo, e segna sotto il fianco di Gigio

13’ GOL del Milan: Bonaventura ruba la palla a centrocampo, Castillejo la controlla e serve Rebic che fa tutto quello che vuoi e infine serve in centro Jack che a porta praticamente vuota porta in vantaggio i rossoneri

1’ Inizata la partita

Our starting XI for tonight’s game

Il ricordo del Milan a Kobe Bryant: minuto di silenzio negato dalla Serie A, ma i rossoneri hanno voluto lo stesso onorarlo

AC Milan pay a moving tribute to Kobe Bryant and daughter, Gianna, at the San Siro ahead of their match v Torino 🙏#KobeRIP

