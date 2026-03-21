Milan Torino, obiettivo tre punti ma non solo: Allegri con l’incubo diffidati verso Napoli

Milan Torino, i rossoneri di Allegri con l’obbligo di vincere ma con il timore di perdere pedine chiave per il big match contro i partenopei

La trentesima giornata di Serie A Enilive mette il Diavolo di fronte a un bivio cruciale per la stagione. Questo pomeriggio, a San Siro, la compagine meneghina ospiterà il nuovo Torino guidato da Roberto D’Aversa. Per i rossoneri, la missione è duplice: vincere per mettere pressione ai rivali cittadini e, contemporaneamente, rispondere al colpo esterno del Napoli, uscito vittorioso dal campo del Cagliari nell’anticipo di ieri.

La trappola del “Maradona” all’orizzonte

Tuttavia, la gestione della gara odierna richiederà un supplemento di attenzione tattica e nervosa. Al rientro dalla sosta, infatti, il calendario prevede lo scontro diretto proprio contro i campani allo stadio “Maradona”, un match che si preannuncia decisivo nella corsa per il secondo posto in classifica. Il tecnico livornese Massimiliano Allegri dovrà monitorare con estrema cautela la situazione disciplinare dei suoi uomini più rappresentativi.

Poker di diffidati a rischio squalifica

L’attenzione è rivolta ai cartellini gialli: in caso di ammonizione contro i granata, ben quattro titolari salterebbero la trasferta di Napoli. Sotto la lente d’ingrandimento finisce Luka Modric, l’intramontabile regista croato dai piedi fatati, la cui visione di gioco è imprescindibile per la manovra del club di via Aldo Rossi. Insieme a lui, rischiano lo stop forzato anche Alexis Saelemaekers, esterno belga duttile e generoso, Youssouf Fofana, diga di centrocampo instancabile, e il giovane Athekame, difensore promettente che sta trovando spazio nelle rotazioni del tecnico toscano.

Per la compagine meneghina sarà fondamentale ottenere i tre punti senza incappare in sanzioni pesanti. Allegri dovrà chiedere ai suoi un sacrificio in termini di lucidità: aggredire il match contro la squadra di D’Aversa senza però eccedere negli interventi fallosi, per non presentarsi decimati all’appuntamento più importante della prossima settimana.

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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