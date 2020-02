Milan, Theo Hernandez su Twitter: «Oggi più che mai…Forza Milan»

Carica i compagni Theo Hernandez con un Tweet dopo la delusione del derby perso ieri contro l’Inter dopo il doppio vantaggio del primo tempo

Tweet di Theo Hernadez: «Oggi più che mai…Forza Milan». Questo scrive il terzino sinistro rossonero su Twitter che prova a caricare i compagni in vista del match di giovedì contro la Juventus in Coppa Italia.

Non di certo una delle sue migliori prestazioni ieri sera che secondo diverse testate giornalistiche è stato uno dei peggiori. Il Milan deve cercare di riprendersi in fretta perchè tra 3 giorni arrivano a San Siro i bianconeri, anche loro in uno stato psicologico non dei migliori.