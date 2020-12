Milan, Theo Hernandez entra in diffida: al prossimo giallo sarà squalificato

Theo Hernandez è entrato nella lista dei diffidati del Milan nel corso della gara contro il Parma: al prossimo giallo scatta la squalifica

Il cartellino giallo ottenuto ieri sera in Milan-Parma ha immesso Theo Hernandez nella lista dei diffidati rossoneri. Il terzino francese e ora ad un cartellino giallo dalla quinta sanzione e conseguente squalifica.

Un problema in più per Stefano Pioli che dovrà fare i conti anche con questo dato per cercare di amministrare il primo giocatore rossoneri in diffida di questa stagione.