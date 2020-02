Il rinnovo tra Milik e Napoli sembra complicarsi giorno dopo giorno e il polacco potrebbe essere un’alternativa valida per il Milan

Milik potrebbe diventare non era solo una semplice suggestione per il Milan qualora non verrà prolungato a Ibrahimovic il contratto per un altro anno. Per lo svedese tutto dipenderà soprattutto dai risultati dei rossoneri a fine stagione.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com le trattative per il rinnovo tra Napoli e Milik non starebbero trovando il lieto fine: polacco in scadenza a giugno 2021.