Milan strepitoso allo Stadium ma la Champions non è ancora cosa fatta

Il Milan ha battuto la Juventus 0-3, ma la qualificazione alla prossima Champions League non è ancora scritta, serve umiltà per…

Il primo successo rossonero in campionato allo Stadium, è fondamentale per la Champions. Stefano Pioli: «Una grande prova, una vittoria di squadra, siamo contenti per i nostri tifosi. Il Club ci ha fatto lavorare nelle migliori condizioni possibili». Riporta il Corriere della Sera.

Ora Torino e Cagliari per chiudere la qualificazione alla massima competizione europea. Serve umiltà e cattiveria come contro la Vecchia Signora per non abbassare la guardia.