Milan Stella Rossa, gli errori tecnici fanno arrabbiare Fonseca. E Loftus-Cheek… Cosa filtra dopo i primi minuti di gioco di Champions League

I primi minuti di Milan Stella Rossa non sono piaciuti a Fonseca. Come raccontato da Peppe Di Stefano a Sky Sport, infatti, l’allenatore si è arrabbiato per i tanti errori tecnici commessi dai suoi giocatori, in particolare da Theo Hernandez e Leao.

Fonseca ha anche dato indicazioni a Loftus-Cheek che non ha ancora trovato la posizione giusta in campo in questa partita di Champions League.

