Milan-Sparta Praga: grande chance questa sera per Dalot

Milan-Sparta Praga: oggi la sfida contro i cechi. Pioli manda in campo Dalot sulla corsia di sinistra al posto di Theo Hernandez

Tra qualche ora il Milan affronterà lo Sparta Praga nel secondo match di Europa League. Dopo il trionfo nella notte di Glasgow contro il Celtic, i rossoneri vogliono conquistare un’altra vittoria per continuare a coltivare la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Stefano Pioli farà un po’ di turnover, in vista anche della partita di campionato contro l’Hellas Verona. In campo questa sera sulla corsia di sinistra ci sarà Dalot al posto di Theo Hernandez. Il terzino proveniente dal Manchester Utd avrebbe una grande chance per convincere la società rossonera a tentare un possibile riscatto a fine stagione (giunto in prestito secco).