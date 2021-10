Milan, sono undici i marcatori con Ibrahimovic highlander

Il Milan ha trovato la via del gol con undici marcatori diversi e Ibrahimovic è il quarto goleador della storia ad aver segnato…

Il Milan con il gol di Bennacer giunge a quota 11 marcatori diversi in queste prime nove giornate di Serie A. Ottimo dato per Stefano Pioli e staff.

Come riporta, inoltre, il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Zlatan Ibrahimovic è al quarto posto in classifica come goleador per anzianità: 40 anni e 23 giorni. Caccia a Vierchowod e Piola, fermi rispettivamente a 40 anni e 47, 131 giorni.